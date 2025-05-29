Новосибирские учёные спасают Арктику после крупнейшего разлива топлива

Ровно пять лет назад, 29 мая 2020 года, на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла крупнейшая в истории Арктики экологическая катастрофа — разлив более 21 тысячи кубометров дизельного топлива, попавшего в реки Далдыкан и Амбарная. Как сообщает пресс-служба Сибирского отделения РАН, с 2020 года учёные проводят комплексный мониторинг территории, где концентрация вредных веществ сразу после аварии превышала нормы в десятки тысяч раз, а общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
«Результаты наших исследований должны стать основой для рекомендаций по долговременному обращению с ресурсами Арктики не только для “Норникеля”, но и для всех компаний, работающих в этом уязвимом регионе», — отмечают в СО РАН.
После локализации разлива 5 июня 2020 года Сибирское отделение РАН организовало масштабную Большую норильскую экспедицию с участием 38 учёных, которые проанализировали пробы воды, почвы и биоматериалов. Сейчас, спустя пять лет, исследования продолжаются в рамках соглашения между «Норникелем» и СО РАН, включая оценку восстановления экосистем и разработку превентивных мер для предотвращения подобных катастроф в будущем. Учёные подчёркивают, что последствия аварии ещё полностью не устранены, а работы по реабилитации арктических ландшафтов потребуют ещё нескольких лет.