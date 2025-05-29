Новосибирские учёные спасают Арктику после крупнейшего разлива топлива

После локализации разлива 5 июня 2020 года Сибирское отделение РАН организовало масштабную Большую норильскую экспедицию с участием 38 учёных, которые проанализировали пробы воды, почвы и биоматериалов. Сейчас, спустя пять лет, исследования продолжаются в рамках соглашения между «Норникелем» и СО РАН, включая оценку восстановления экосистем и разработку превентивных мер для предотвращения подобных катастроф в будущем. Учёные подчёркивают, что последствия аварии ещё полностью не устранены, а работы по реабилитации арктических ландшафтов потребуют ещё нескольких лет.