Московский школьник под домашним арестом сможет сдать ЕГЭ

Во время слушания мать обвиняемого сообщила суду о датах проведения Единого государственного экзамена, в которых сын будет принимать участие. Судья учел эту информацию и перенес следующее заседание на более поздний срок, чтобы не препятствовать сдаче экзаменов. Пока не уточняется, будет ли подросток сдавать ЕГЭ в общем порядке вместе с другими выпускниками или для него будет организовано проведение экзаменов на дому.