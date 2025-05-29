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Жителей 13 городов России призвали к переезду в Омск

Предложением планируется заинтересовать жителей богатых и крупных уральских и сибирских городов.

Источник: Комсомольская правда

Жителей 13 городов России призвали переехать на ПМЖ в Омск, разместив на улицах их городов соответствующие рекламные баннеры. По замыслу идеологов акции, предложение должно заинтересовать жителей Новосибирска, Сургута, Челябинска, Ноябрьска, Нижневартовска и других крупных и богатых сибирских и уральских городов.

Как сообщили в правительстве Омской области, креативную акцию запустил федеральный застройщик «Эталон». Баннеры рассказывают, что Омск — это молодежная столица и здесь 300 солнечных дней в году.

Напомним, компания «Эталон возводит в Кировском округе крупный жилой микрорайон “Зеленая река”. Также губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель “Эталона” Михаил Бузулуцкий подписали соглашение о сотрудничестве в создании в Омске межвузовского кампуса.