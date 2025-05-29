Жителей 13 городов России призвали к переезду в Омск

Жителей 13 городов России призвали переехать на ПМЖ в Омск, разместив на улицах их городов соответствующие рекламные баннеры. По замыслу идеологов акции, предложение должно заинтересовать жителей Новосибирска, Сургута, Челябинска, Ноябрьска, Нижневартовска и других крупных и богатых сибирских и уральских городов.