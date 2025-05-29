Минздрав не видит смысла в экстренных мерах из-за новой версии коронавируса

Ведущий внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что в стране не будут вводиться ограничения в связи с распространением нового штамма коронавируса NB. 1.8.1. Подробнее о ситуации профессор рассказал ТАСС.
«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск для здоровья населения, связанный с NB. 1.8.1, оценивается как низкий на глобальном уровне», — отметил Владимир Чуланов.
В рамках беседы с ТАСС профессор также подчеркнул, что в России уже продолжительное время не фиксируются изменения в статистике заболеваемости COVID-19. Он добавил, что новый штамм не вызывает у пациентов каких-либо осложнений, отличающихся от других вариаций вируса.
О первых случаях заражения NB. 1.8.1 в России стало известно 27 мая. На данный момент штамм уже распространен Индии и Америке.