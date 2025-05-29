Минздрав не видит смысла в экстренных мерах из-за новой версии коронавируса

В рамках беседы с ТАСС профессор также подчеркнул, что в России уже продолжительное время не фиксируются изменения в статистике заболеваемости COVID-19. Он добавил, что новый штамм не вызывает у пациентов каких-либо осложнений, отличающихся от других вариаций вируса.