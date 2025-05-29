«Очередная невестка»: мать мужа Ивлеевой рассказала, что ее не пригласили на свадьбу

Несмотря на уже состоявшуюся свадьбу блогера и телеведущей Насти Ивлеевой и продюсера Филиппа Бегака, последний до сих пор не познакомил невесту со своей мамой Дарьей. Об этом рассказала сама женщина.
— Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой, — приводит ее слова издание StarHit.
О свадьбе Бегака и Ивлеевой стало известно 28 мая. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а теперь они официально поженились. Избраннику Ивлеевой 32 года, и он ранее уже был в браке. Помимо работы на телевидении, Бегак также владеет фермерским хозяйством. Мужчина является внуком советского писателя Юлиана Семенова.
Ивлеева также уже была замужем за музыкантом Элджеем (Алексеем Узенюком). Однако 9 июля 2021 года звездная пара объявила о расставании. Артистка тяжело переживала разрыв отношений, о чем не раз сама сообщала в интервью.
Кроме того, в декабре стало известно, что Филипп Бегак перенес несколько операций и находился в инвалидном кресле в результате серьезного ДТП. Об этом рассказала мать телеведущего в одном из интервью. Также у него был старший брат, которого в возрасте 24 лет убили из-за карточного долга в три тысячи долларов. По словам женщины, во время отпевания она увидела на его шее след от удавки. Она говорила, что до сих пор не может поверить в то, что ее сына убили из-за такой суммы.