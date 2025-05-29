«Очередная невестка»: мать мужа Ивлеевой рассказала, что ее не пригласили на свадьбу

Кроме того, в декабре стало известно, что Филипп Бегак перенес несколько операций и находился в инвалидном кресле в результате серьезного ДТП. Об этом рассказала мать телеведущего в одном из интервью. Также у него был старший брат, которого в возрасте 24 лет убили из-за карточного долга в три тысячи долларов. По словам женщины, во время отпевания она увидела на его шее след от удавки. Она говорила, что до сих пор не может поверить в то, что ее сына убили из-за такой суммы.