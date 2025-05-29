В Ростове-на-Дону 29 мая ожидается небольшой дождь и переменная облачность

Так, утро начнется с +17 градусов, в дневное время столбики термометров покажут до +22 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +19 градусов, а ночью сохранится +17 градусов. Синоптики также предупреждают ростовчан о дожде, поэтому перед выходом из дома стоит захватить зонтики. Ветер ожидается восточный, умеренный, около четырех метров в секунду, а влажность воздуха составит 56%.