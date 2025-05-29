Володин перечислил россиянам законы, вступающие в силу с июня

С июня текущего года в России начинают действовать несколько значимых законодательных изменений. Об этом проинформировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Первой важной инициативой стали меры по противодействию кибермошенничеству. Согласно новым правилам, финансовые организации, операторы связи и крупные торговые площадки лишаются права рассылать уведомления клиентам через иностранные мессенджеры. Одновременно вводится запрет на отправку кодов подтверждения для портала «Госуслуги» во время телефонного разговора, когда гражданин потенциально может находиться под контролем злоумышленников.
27 июня заработает норма, обязывающая предпринимателей уведомлять о начале коммерческой деятельности. Тех, кто проигнорирует это требование, ждут внеплановые проверки условий производства и качества выпускаемой продукции.
В тот же день вступит в силу закон о технологической политике, определяющий стратегические направления развития страны в этой сфере. Координацией работы займутся высшие органы власти, включая администрацию президента, парламент, правительство и Центробанк.
Отдельно спикер Госдумы напомнил о майских законодательных изменениях. С 23 числа действует льгота для детей участников боевых действий, дающая им преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Также для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, упростили процедуру банкротства — теперь они могут списать долги до миллиона рублей без обращения в суд, при условии отсутствия ликвидного имущества.
Ранее о новом законе о защите от мошенников рассказал руководитель центра правопорядка по Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист напомнил, что банки начнут проверять «подозрительное снятие наличных».