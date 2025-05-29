Володин перечислил россиянам законы, вступающие в силу с июня

Отдельно спикер Госдумы напомнил о майских законодательных изменениях. С 23 числа действует льгота для детей участников боевых действий, дающая им преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Также для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, упростили процедуру банкротства — теперь они могут списать долги до миллиона рублей без обращения в суд, при условии отсутствия ликвидного имущества.