Депутат Госдумы Немкин стал вице-президентом Российской автомобильной федерации

В его обязанности войдет координация взаимодействия с госорганами: Минэкономразвития, Минспортом, Минфином, Федеральной таможенной службой и Росстандартом. Он также будет работать с международными организациями, включая Евразийскую экономическую комиссию и автомобильные федерации стран ЕАЭС. Немкин будет совмещать работу в РАФ с обязанностями депутата Госдумы и федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия». В автоспорте он известен как основатель команды Motor Sharks и участник российской серии кольцевых гонок и любительских соревнований.