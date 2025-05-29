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Депутат Госдумы Немкин стал вице-президентом Российской автомобильной федерации

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике и автогонщик команды Motor Sharks Антон Немкин назначен вице-президентом Российской автомобильной федерации (РАФ). Инициативу выдвинул президент организации Борис Ротенберг на заседании Федерации.

Немкин будет курировать вопросы, связанные с законодательным регулированием автоспорта.

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике и автогонщик команды Motor Sharks Антон Немкин назначен вице-президентом Российской автомобильной федерации (РАФ). Инициативу выдвинул президент организации Борис Ротенберг на заседании Федерации.

Немкин будет работать с законодательным регулированием автоспорта и ввоза гоночных автомобилей в страну. «Моя задача как вице-президента РАФ — способствовать формированию благоприятных условий развития автоспорта в России, упрощению таможенного регулирования гоночных автомобилей и выстраиванию эффективного диалога между государством, федерациями и спортивным сообществом. Уверен, что мой опыт в законодательной работе и в автоспорте помогут найти баланс между интересами спортсменов, команд и регуляторов», — отметил Немкин.

В его обязанности войдет координация взаимодействия с госорганами: Минэкономразвития, Минспортом, Минфином, Федеральной таможенной службой и Росстандартом. Он также будет работать с международными организациями, включая Евразийскую экономическую комиссию и автомобильные федерации стран ЕАЭС. Немкин будет совмещать работу в РАФ с обязанностями депутата Госдумы и федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия». В автоспорте он известен как основатель команды Motor Sharks и участник российской серии кольцевых гонок и любительских соревнований.