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В Красноярском крае отложено рассмотрение закона о бездомных животных

29 мая на заседании Законодательного собрания Красноярского края планировалось обсуждение законопроекта «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Красноярского края».

29 мая на заседании Законодательного собрания Красноярского края планировалось обсуждение законопроекта «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Красноярского края». Однако инициативу решили снять с повестки дня.

Законопроект стал предметом активных дискуссий среди представителей власти и общественности. Напомним, что в первом чтении он был принят еще в декабре прошлого года. Документ вводит понятие немотивированной агрессии у животных, что может привести к их усыплению по решению специальной комиссии, а также предусматривает временные пункты содержания бездомных животных.

В январе депутаты уже принимали решение не выносить закон во втором чтении, указав на необходимость разработки дополнительных норм для комплексного решения проблемы, таких как порядок создания и работы пунктов временного содержания, финансирование, формирование комиссий для оценки агрессивности животных и документы, регулирующие обращение с домашними питомцами (регистрация, стерилизация, ответственность владельцев).

На сегодняшнем заседании законопроект вновь был снят с рассмотрения в начале сессии.

Ранее рассказывали, что в Красноярске собака во время прогулки проглотила закладку с амфетамином.