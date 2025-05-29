В Красноярском крае отложено рассмотрение закона о бездомных животных

29 мая на заседании Законодательного собрания Красноярского края планировалось обсуждение законопроекта «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Красноярского края». Однако инициативу решили снять с повестки дня.
Законопроект стал предметом активных дискуссий среди представителей власти и общественности. Напомним, что в первом чтении он был принят еще в декабре прошлого года. Документ вводит понятие немотивированной агрессии у животных, что может привести к их усыплению по решению специальной комиссии, а также предусматривает временные пункты содержания бездомных животных.
В январе депутаты уже принимали решение не выносить закон во втором чтении, указав на необходимость разработки дополнительных норм для комплексного решения проблемы, таких как порядок создания и работы пунктов временного содержания, финансирование, формирование комиссий для оценки агрессивности животных и документы, регулирующие обращение с домашними питомцами (регистрация, стерилизация, ответственность владельцев).
На сегодняшнем заседании законопроект вновь был снят с рассмотрения в начале сессии.
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