В Красноярском крае отложено рассмотрение закона о бездомных животных

Законопроект стал предметом активных дискуссий среди представителей власти и общественности. Напомним, что в первом чтении он был принят еще в декабре прошлого года. Документ вводит понятие немотивированной агрессии у животных, что может привести к их усыплению по решению специальной комиссии, а также предусматривает временные пункты содержания бездомных животных.