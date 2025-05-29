Алкоголь не будут продавать в Гродно на выпускные вечера у школьников

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Гродненский горисполком принял решение ограничить реализацию спиртных напитков на выпускные вечера у школьников, соответствующее решение местных властей официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Так, на территории областного центра будет ограничена продажа алкогольных напитков, с 18:00 дня проведения выпускных вечеров у школьников до 08:00 следующего за ним дня.
Это не коснется розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.
Ранее аналогичное решение приняли власти трех районов Гродненской области, среди них Щучинский, Новогрудский и Лидский. На территории этих регионов спиртные напитки также будет нельзя купить на выпускные вечера.
Выпускные вечера
Выпускные пройдут по всей стране 13 июня.
В Минске горисполком установил единое время начала выпускных вечеров. Так, в 20:00 начнется торжественное мероприятие, посвященное вручению документов об образовании.
Мероприятие состоит из двух частей: первая — торжественная, когда выпускники получат первые документы об образовании, и вторая — концертно-развлекательная.