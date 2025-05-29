Мигранты не собираются интегрироваться в российское общество

В России участились случаи, когда мигранты демонстрируют пренебрежительное отношение к местным обычаям.
Российские соцсети заполонили ролики с участием мигрантов, демонстрирующих пренебрежительное отношение к местным обычаям и правилам поведения. Иностранцы в России показательно отказываются платить за проезд, устраивают свадебные торжества на футбольном поле, а на детских площадках матери-мигрантки кошмарят русских детей.
Последним таким резонансным случаем стало нападение иностранки на восьмилетнего мальчика в подмосковных Мытищах. Чем вызвано такое поведение приезжих и как наладить процесс культурной адаптации мигрантов — выяснял корреспондент URA.RU.
Основной перекос в том, что в России идет не трудовая миграция, а народозамещениеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Мигранты не собираются интегрироваться и адаптироваться.
Система адаптации мигрантов в России сегодня практически не функционирует из-за нежелания самих мигрантов интегрироваться в общество. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.
«Адаптация мигрантов — это не главная проблема, — отметил депутат. — Основной перекос в том, что у нас идет не трудовая миграция, а народозамещение». По его словам, это означает, что приезжие не собираются интегрироваться и адаптироваться, а стремятся занять места коренного населения. «Люди, которые хотят адаптироваться, так себя не ведут на территории, которую не собираются захватывать и завоевывать», — подчеркнул депутат.
В России ежегодно приезжает около 10−12 миллионов мигрантовФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
России нужны мигранты — ценные специалисты без семей.
Депутат Обухов обратил внимание на мировую статистику: если доля мигрантов превышает 20% населения, это ведет к ускоренному вытеснению коренных жителей и навязыванию другой точки зрения. «В России ежегодно приезжает около 10−12 миллионов мигрантов, при общем населении 145 миллионов, — отметил он— В мегаполисах и некоторых регионах, например в Калужской области, доля мигрантов в городах превышает 20%. Это уже выходит за пределы контролируемости. Здесь речь идет не о дотациях, а о срочном прекращении незаконной миграции».
По мнению Обухова, миграция должна быть приведена хотя бы к «белорусским рамкам» — когда приезжают работники по контракту без социальных гарантий и без семьи. После этого уже можно выбирать наиболее ценных специалистов, которых стоит адаптировать.
«Задачу адаптации в целом мы, к сожалению, проспали, — констатировал депутат. — Сейчас нужно нормализовать ситуацию, чтобы представители других государств не доминировали и не образовывали анклавы. Как только возникают анклавы, разговор уже вовсе не об адаптации».
Учителя и директора школ не реагируют должным образом на конфликты детейФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Число конфликтов с мигрантами растет не только на улицах, но и в школах.
Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов в интервью URA.RU заявил, что мигранты из республик бывшего Советского Союза все чаще демонстрируют хамское поведение. По его мнению, это связано с уровнем культуры, ощущением безнаказанности и темпераментом приезжих. Издание URA.RU направило запрос в МВД с просьбой предоставить данные о количестве правонарушений и преступлений, совершённых мигрантами.
«Они зачастую ведут себя эмоционально и инстинктивно, защищая своих детей, но при этом нарушают нормы морали и права», — отметил парламентарий. Особое внимание Нилов уделил случаем буллинга в российских школах, когда иностранные дети издеваются над русскими сверстниками.
Депутат выразил обеспокоенность бездействием российских преподавателей и директоров школ. «Почему они не реагируют должным образом? Часто после резонансных случаев пытаются скрыть проблему, чтобы избежать общественного резонанса», — подчеркнул Нилов.
В России назрела масштабная проблема взаимного непонимания и насилия в образовательной средеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
При этом он отметил, что конфликты происходят и в обратную сторону — когда российские дети разных национальностей проявляют агрессию в отношении детей мигрантов, что говорит о масштабности проблемы взаимного непонимания и насилия в образовательной среде.
«Сейчас мы пытаемся наверстать упущенное и исправить ситуацию. Важно учитывать агрессивную среду, в которой растут дети, а также отсутствие своевременного реагирования взрослых — как в семьях, так и в школах — что усугубляет проблему», — рассказал депутат. Он добавил, что руководство учебных заведений часто боится открыто говорить о проблемах из-за риска санкций со стороны органов управления образованием.
Нилов также подчеркнул, что система адаптации мигрантов в России фактически провалена. «Какая адаптация? Люди приезжают на заработки вместе с семьями, дети начинают ходить в детские сады и школы. Только недавно ввели обязанность тестировать детей на знание русского языка, и результаты плачевные — большинство детей не готовы к обучению», — заявил депутат.
Образование для детей мигрантов следует сделать платнымФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Ребенок, трижды не сдавший тест на знание русского языка должен ехать на родину.
По мнению депутата Нилова, необходимо ввести закон, согласно которому ребенок, трижды не сдавший тест на знание русского языка, должен уезжать домой, где его ждут родители. «Образование в России бесплатное, но, возможно, оно должно стать платным для мигрантов, чтобы стимулировать их учить язык и адаптироваться. Тогда они будут учиться и интегрироваться, а не просто ждать, когда уедут обратно», — предложил Ярослав Нилов.
Почему в России плохо работает адаптация мигрантов и как это исправить.
Любое ужесточение миграционного законодательства — не панацея и не сможет решить проблему, сообщила URA.RU доктор социологических наук Виктория Леденева. «У нас и так достаточно жесткое законодательство для мигрантов, и чем жестче меры, тем больше коррупция», — отметила социолог.
Она подчеркнула, что проблема лежит глубже и требует более глубокого и системного подхода. Леденева признаёт, что работу по адаптации нужно было начинать гораздо раньше и вести ее активнее. Социолог предложила несколько ключевых мер, которые, по ее мнению, могли бы изменить ситуацию:
В России нужно ограничить въезд именно семей мигрантов, а не самих работниковФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Запрет ввоза семей мигрантов в Россию.
«Если человек едет работать временно, он не должен везти с собой семью. Это сократит количество неохваченных подростков, которые часто создают банды и становятся проблемой», — считает социолог. Она подчеркнула, что в России нужно ограничить въезд именно семей мигрантов, а не самих работников.
Активное использование организованного набора мигрантов.
По словам Леденевой, эта система у нас существует, особенно в сотрудничестве с крупным бизнесом, но работает плохо. Необходимо наладить более эффективную организацию набора мигрантов по определенным правилам и стандартам.
Домиграционная подготовка.
Очень важным этапом должна стать обязательная адаптационная подготовка мигрантов еще до въезда в страну. «Им надо объяснить еще на родине, как правильно себя вести в России, какие нормы культуры и права здесь действуют», — отметила Леденева.
Родители мигранты должны нести ответственность за поведение своих детейФото: Размик Закарян © URA.RU.
Ответственность родителей за поведение детей.
В заключении, социолог заявила, что необходимо обратить особое внимание на вопрос дисциплины детей мигрантов в школах и общественных местах. Она считает, что родителей нужно штрафовать и даже привлекать к уголовной ответственности в случае грубых нарушений. «Просто пожурить или отпустить — не работает. Родители должны понимать, что за поведение детей они несут ответственность», — подчеркнула социолог.