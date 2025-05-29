Мигранты не собираются интегрироваться в российское общество

«Адаптация мигрантов — это не главная проблема, — отметил депутат. — Основной перекос в том, что у нас идет не трудовая миграция, а народозамещение». По его словам, это означает, что приезжие не собираются интегрироваться и адаптироваться, а стремятся занять места коренного населения. «Люди, которые хотят адаптироваться, так себя не ведут на территории, которую не собираются захватывать и завоевывать», — подчеркнул депутат.