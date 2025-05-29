Главные новости 29 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 мая 2025 года.
Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США и главой МИД Турции
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса. Пути разрешения российско-украинского конфликта также стали темой телефонной беседы Лаврова и его коллеги из Турции Хакана Фидана.
Умеров утверждает, что Украина передала РФ проект меморандума
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети заявил, что Киев уже направил Москве свой вариант меморандума, в котором изложены условия для заключения перемирия. Представитель украинского правительства добавил, что Украина ждет такой же документ с российской стороны.
Суд в США заблокировал часть пошлин Трампа
Федеральный торговый суд США признал введение американским президентом Дональдом Трампом ряда пошлин превышением полномочий. Часть торговых тарифов, которые попадают под действие Закона о расширении торговли, остались в силе, в том числе 25% пошлины на автомобили, сталь и алюминий.
В Москве устраняют последствия атаки БПЛА
В ночь на 29 мая российские ПВО перехватили и сбили 48 дронов ВСУ, три из них — над Московской областью. В столице повреждены многоэтажные жилые дома на проспекте Вернадского и на улице Чистякова в Одинцово. На местах падений обломков БПЛА работают экстренные службы.