Главные новости 29 мая 2025 года

В ночь на 29 мая российские ПВО перехватили и сбили 48 дронов ВСУ, три из них — над Московской областью. В столице повреждены многоэтажные жилые дома на проспекте Вернадского и на улице Чистякова в Одинцово. На местах падений обломков БПЛА работают экстренные службы.