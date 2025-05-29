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Главные новости 29 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 29 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 мая 2025 года.

Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США и главой МИД Турции

Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса. Пути разрешения российско-украинского конфликта также стали темой телефонной беседы Лаврова и его коллеги из Турции Хакана Фидана.

Умеров утверждает, что Украина передала РФ проект меморандума

Источник: AP 2024

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети заявил, что Киев уже направил Москве свой вариант меморандума, в котором изложены условия для заключения перемирия. Представитель украинского правительства добавил, что Украина ждет такой же документ с российской стороны.

Суд в США заблокировал часть пошлин Трампа

Федеральный торговый суд США признал введение американским президентом Дональдом Трампом ряда пошлин превышением полномочий. Часть торговых тарифов, которые попадают под действие Закона о расширении торговли, остались в силе, в том числе 25% пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

В Москве устраняют последствия атаки БПЛА

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

В ночь на 29 мая российские ПВО перехватили и сбили 48 дронов ВСУ, три из них — над Московской областью. В столице повреждены многоэтажные жилые дома на проспекте Вернадского и на улице Чистякова в Одинцово. На местах падений обломков БПЛА работают экстренные службы.

Маск сообщил об уходе из Белого дома

Источник: AP 2024

Глава департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что покидает государственную службу. Он поблагодарил Дональда Трампа за возможность провести сокращение расходов правительства. Reuters объясняет уход Маска его враждой с другими членами администрации и низким рейтингом.