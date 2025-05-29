Игрок «Ладьи» Кулагин объяснил, чего не хватило для выхода в Золотой дивизион

«В следующем сезоне хочу значительно улучшить свою игру, принести пользу команде, закрепиться в составе и, безусловно, повысить результативность. Надеюсь, покажем достойный результат. Должны выйти в плей-офф. Есть потенциал для этого. У нас хорошие хоккеисты, опытный тренерский штаб, отличная поддержка болельщиков. Нужно только сплотиться, работать вместе и верить в свои силы», — резюмировал форвард.