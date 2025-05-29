Игрок «Ладьи» Кулагин объяснил, чего не хватило для выхода в Золотой дивизион

16-летний нападающий тольяттинской молодежки поделился впечатлениями от минувшего розыгрыша МХЛ и рассказал о планах на межсезонье.
Иван Кулагин присоединился к «автозаводцам» в сентябре 2024 года. Перебрался из родного Орска после успешного просмотра. В прошлом сезоне забросил две шайбы и отдал четыре голевые. Всего — шесть очков в 31 встрече. Одна — в рамках плей-ин.
«В команде царила атмосфера сплоченности и взаимной поддержки, каждый хоккеист чувствовал себя ценным и уверенным. Все это способствовало раскрепощенности на льду», — подчеркнул форвард волжан.
Отдельно рассказал, чего не хватило «Ладье» для выхода в Золотой дивизион на Востоке. Напомним, в «регулярке» заняла второе место в Серебре и остановилась на стадии плей-ин, уступив екатеринбургскому «Авто» (12+).
«Создавали много моментов, но не всегда могли их реализовать. Где-то не хватало мастерства, где-то — везения. Но факт остается фактом — реализация моментов была одной из наших слабых сторон. Ожидал большего от этого сезона», — заявил Кулагин.
Добавил: в межсезонье проведет время с близкими и начнет готовиться в Орске с фитнес-тренером.
«В следующем сезоне хочу значительно улучшить свою игру, принести пользу команде, закрепиться в составе и, безусловно, повысить результативность. Надеюсь, покажем достойный результат. Должны выйти в плей-офф. Есть потенциал для этого. У нас хорошие хоккеисты, опытный тренерский штаб, отличная поддержка болельщиков. Нужно только сплотиться, работать вместе и верить в свои силы», — резюмировал форвард.
Недавно писали, что тольяттинская «Лада» интересуется 24-летним нападающим «Авангарда» Данилом Башкировым.
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