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Врач-кардиолог указал истинный возраст начала старения

Процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода. Таким мнением поделился врач-кардиолог, гериатр и геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Врачи заявили, что старение начинается в 25 лет.

Процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода. Таким мнением поделился врач-кардиолог, гериатр и геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Когда заканчивается пубертат, начинается процесс старения», — передает слова врача ТАСС. Он добавил, что процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода, обычно около 25 лет. При этом первые внешние признаки старения в этом возрасте еще не проявляются, хотя физиологические показатели достигают пика.

Как отметил врач, хотя раньше существовала заметная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, сейчас этот разрыв сокращается. Это связано с изменением образа жизни, который стал менее тяжелым для мужчин.

Ранее геронтолог Алексей Москалев отметил, что нынешние 40-летние выглядят моложе, чем 30-летние 50 лет назад. Прогресс в медицине, включая антибиотики и вакцинацию, наряду с развитием косметологии и фитнеса, значительно замедлил процессы старения, передает MK.RU.