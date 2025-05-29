Врач-кардиолог указал истинный возраст начала старения

«Когда заканчивается пубертат, начинается процесс старения», — передает слова врача ТАСС. Он добавил, что процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода, обычно около 25 лет. При этом первые внешние признаки старения в этом возрасте еще не проявляются, хотя физиологические показатели достигают пика.