Петербург готовит новые ограничения для мигрантов в доставке и такси

Помимо этого, могут быть введены и другие ограничения, касающиеся передвижения курьеров: им будет запрещено передвигаться со скоростью более 15 километров в час, некоторые части Северной столицы будут для них полностью закрыты, будут прописаны нормы для их внешнего вида, станет обязательным отслеживание курьеров по геолокации и наличие индивидуальных номеров на одежде, сумках и транспортном средстве.