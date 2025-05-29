Петербург готовит новые ограничения для мигрантов в доставке и такси

Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения для работы иностранных граждан в курьерских службах и такси.
Губернатор Петербурга Александр Беглов планирует подписать указ, который до конца 2025 года запретит работать мигрантам по патентам. На данный момент последний требуется для работы всех иностранных граждан, кроме приезжих из Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении.
Также будет введен единый реестр доставок, где будет содержаться вся информация о курьере: ИНН, СНИЛС, ВУ и адрес регистрации, сообщает «Петербургский дневник».
Помимо этого, могут быть введены и другие ограничения, касающиеся передвижения курьеров: им будет запрещено передвигаться со скоростью более 15 километров в час, некоторые части Северной столицы будут для них полностью закрыты, будут прописаны нормы для их внешнего вида, станет обязательным отслеживание курьеров по геолокации и наличие индивидуальных номеров на одежде, сумках и транспортном средстве.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался обращением жителя Петербурга о нарушениях миграционного законодательства страны на Сенном рынке.