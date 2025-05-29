В Якутии произошло массовое отравление в школе

В Якутии пятеро детей, которые занимались в дошкольной группе Качикатской школы Хангаласского района, отравились и были госпитализированы. Об этом сообщили в республиканском министерстве образования и науки.
«По факту отравления воспитанников дошкольной группы МБОУ “Качикатская СОШ им. С. П. Барашкова” Хангаласским районным управлением образования создана комиссия, будет проведено служебное расследование», — говорится в официальном сообщении.
Инцидент произошел накануне, 28 мая. По данным министерства, на месте работают представители Роспотребнадзора. Они отбирают пробы и делают анализы. Ведется проверка.
Ранее «МК» писал, что в санатории «Орленок» в Пермском крае у 35 детей выявлена острая кишечная инфекция.