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Названы дата и место прощания с актером Виктором Галкиным

Прощание с актером Виктором Галкиным пройдет 2 июня во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с актером и бывшим худруком Приморского краевого театра молодежи Виктором Галкиным пройдет 2 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Союза театральных деятелей России.

По информации пресс-службы, прощание пройдет 2 июня в 13:00 по местному времени на Морском кладбище Владивостока.

«Ваши присутствие и поддержка будут важны для нас в этот трудный час» , — говорится в сообщении семьи умершего.

Напомним, о смерти Виктора Галкина стало известно 26 мая. Заслуженный деятель искусств ушел из жизни в возрасте 64 лет. Причины и подробности смерти не раскрывались.

Между тем, скончался Эд Гейл, американский актер, известный по роли куклы Чаки в фильме ужасов «Детские игры». Ему был 61 год.