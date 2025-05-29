Названы дата и место прощания с актером Виктором Галкиным

Церемония прощания с актером и бывшим худруком Приморского краевого театра молодежи Виктором Галкиным пройдет 2 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Союза театральных деятелей России.
По информации пресс-службы, прощание пройдет 2 июня в 13:00 по местному времени на Морском кладбище Владивостока.
«Ваши присутствие и поддержка будут важны для нас в этот трудный час» , — говорится в сообщении семьи умершего.
Напомним, о смерти Виктора Галкина стало известно 26 мая. Заслуженный деятель искусств ушел из жизни в возрасте 64 лет. Причины и подробности смерти не раскрывались.
Между тем, скончался Эд Гейл, американский актер, известный по роли куклы Чаки в фильме ужасов «Детские игры». Ему был 61 год.