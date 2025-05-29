Названы самые популярные направления у российских путешественников в 2025 году

Китай также вошел в тройку самых быстрорастущих направлений. Особенно популярными стали заливы Ялонг и Санья, спрос на которые вырос более чем в пять раз, а общий оборот по ним достиг 44 миллионов рублей. Не отстает и Дадунхай — здесь рост спроса составил 219%, а туристы потратили на поездки 38 миллионов рублей, что на 25 миллионов больше, чем в 2024 году.