Названы самые популярные направления у российских путешественников в 2025 году

Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг.
Согласно исследованию, Вьетнам, Китай и Египет стали самыми быстрорастущими зарубежными направлениями для отдыха граждан России, значительно опередив другие популярные курорты. Такие данные предоставили аналитики агрегатора туров Onlinetours.
«Вьетнам, Китай и Египет возглавили список самых быстрорастущих направлений для отдыха россиян в 2025 году», — пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования. Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг. После запуска прямых рейсов из России спрос на отдых в этом регионе увеличился более чем в семь раз. За прошедший год россияне потратили на путевки в Нячанг 39,5 миллионов рублей, что почти в 15 раз превышает прошлогодние показатели.
Китай также вошел в тройку самых быстрорастущих направлений. Особенно популярными стали заливы Ялонг и Санья, спрос на которые вырос более чем в пять раз, а общий оборот по ним достиг 44 миллионов рублей. Не отстает и Дадунхай — здесь рост спроса составил 219%, а туристы потратили на поездки 38 миллионов рублей, что на 25 миллионов больше, чем в 2024 году.
Третье место по динамике роста занимает Египет. Курорт Шаркс Бей привлек втрое больше российских туристов по сравнению с прошлым годом, а такие направления, как Шарм-эль-Шейх, Набк Бей и Хургада, стали вдвое популярнее. Египет традиционно остается одним из самых востребованных направлений для пляжного отдыха у россиян.