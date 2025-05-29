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Названы самые популярные направления у российских путешественников в 2025 году

Согласно исследованию, Вьетнам, Китай и Египет стали самыми быстрорастущими зарубежными направлениями для отдыха граждан России, значительно опередив другие популярные курорты. Такие данные предоставили аналитики агрегатора туров Onlinetours.

Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг.

Согласно исследованию, Вьетнам, Китай и Египет стали самыми быстрорастущими зарубежными направлениями для отдыха граждан России, значительно опередив другие популярные курорты. Такие данные предоставили аналитики агрегатора туров Onlinetours.

«Вьетнам, Китай и Египет возглавили список самых быстрорастущих направлений для отдыха россиян в 2025 году», — пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования. Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг. После запуска прямых рейсов из России спрос на отдых в этом регионе увеличился более чем в семь раз. За прошедший год россияне потратили на путевки в Нячанг 39,5 миллионов рублей, что почти в 15 раз превышает прошлогодние показатели.

Китай также вошел в тройку самых быстрорастущих направлений. Особенно популярными стали заливы Ялонг и Санья, спрос на которые вырос более чем в пять раз, а общий оборот по ним достиг 44 миллионов рублей. Не отстает и Дадунхай — здесь рост спроса составил 219%, а туристы потратили на поездки 38 миллионов рублей, что на 25 миллионов больше, чем в 2024 году.

Третье место по динамике роста занимает Египет. Курорт Шаркс Бей привлек втрое больше российских туристов по сравнению с прошлым годом, а такие направления, как Шарм-эль-Шейх, Набк Бей и Хургада, стали вдвое популярнее. Египет традиционно остается одним из самых востребованных направлений для пляжного отдыха у россиян.