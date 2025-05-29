Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Воронежской области отменили карантин по бешенству

Он больше не действует в селе Устье Хохольского района и в поселке Грибановский.

Источник: Комсомольская правда

В селе Устье Хохольского района и в поселке Грибановский отменили карантин по бешенству. Соответствующие указы врио губернатора Воронежской области Сергея Трухачева опубликовали на региональном портале антикоррупционной экспертизы.

Карантин в обоих населенных пунктах ввели в феврале. В селе Устье очаг смертельного для животных заболевания обнаружили на улице Студенческой, 11/2, а в райцентре — на улице Мичурина, 53. В обоих случаях от бешенства погибли кошки.

С начала 2025 года в Воронежской области зарегистрировали 14 случаев заражения бешенством. В последний раз очаг заболевания обнаружили в селе Красный Лог Каширского района. Там от бешенства умерла собака. В этом селе карантин будет действовать до 21 августа.