В двух районах Воронежской области отменили карантин по бешенству

С начала 2025 года в Воронежской области зарегистрировали 14 случаев заражения бешенством. В последний раз очаг заболевания обнаружили в селе Красный Лог Каширского района. Там от бешенства умерла собака. В этом селе карантин будет действовать до 21 августа.