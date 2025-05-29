В двух районах Воронежской области отменили карантин по бешенству

В селе Устье Хохольского района и в поселке Грибановский отменили карантин по бешенству. Соответствующие указы врио губернатора Воронежской области Сергея Трухачева опубликовали на региональном портале антикоррупционной экспертизы.
Карантин в обоих населенных пунктах ввели в феврале. В селе Устье очаг смертельного для животных заболевания обнаружили на улице Студенческой, 11/2, а в райцентре — на улице Мичурина, 53. В обоих случаях от бешенства погибли кошки.
С начала 2025 года в Воронежской области зарегистрировали 14 случаев заражения бешенством. В последний раз очаг заболевания обнаружили в селе Красный Лог Каширского района. Там от бешенства умерла собака. В этом селе карантин будет действовать до 21 августа.