Количество рейсов из Самары в Тбилиси вырастет этим летом

Представители аэропорта «Курумоч» рассказали об изменениях в этом направлении.
Количество рейсов до Тбилиси обещают повысить в первые дни грядущих летних каникул. С 3 июня запланированы по три рейса в неделю из 63-го региона в грузинскую столицу.
«Вылет — по вторникам в 6:10, прибытие — в 8:55. Продолжительность полета составит 2 часа 45 минут», — уточнили в «Курумоче».
Задействуют самолет «Суперджет Сухой» вместимостью до 100 человек. Также добраться до Тбилиси можно на воздушных судах, которые пускают по четвергам и субботам. Более подробная информация доступна на сайте местной авиагавани.
Ранее сообщали, что в Самаре экстренно приняли судно, которое летело из Москвы в Анталью.
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