Трамвай № 8 частично возобновит движение в Нижнем Новгороде с 5 июня

Это связано с началом строительных работ на улице Аксакова. На время ограничений трамвай № 417 будет курсировать по укороченному маршруту — от 52-го квартала до улицы Игарской. Для удобства пассажиров организованы альтернативные маршруты. Жители микрорайона Дачный смогут воспользоваться автобусами № 88 и 19, а тем, кто проживает на улице Аксакова, подойдут автобусы № 38 и 7, проходящие по улице Чкалова.