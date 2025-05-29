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Трамвай № 8 частично возобновит движение в Нижнем Новгороде с 5 июня

С 5 июня трамвай № 8 снова начнет курсировать по маршруту от улицы Игарской до Малышево в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как пояснили в региональном «Центре развития транспортных систем», частичное восстановление движения связано с проведением масштабной реконструкции трамвайных путей в нагорной части города. Полностью маршрут № 8, соединяющий улицу Игарскую и Гнилицы, планируется запустить только в октябре 2025 года.

В настоящее время на участке Малышево — Гнилицы подрядчик уже ведет ремонт. Параллельно с этим, с 31 мая временно приостанавливается движение трамваев № 417 на отрезке между Московским вокзалом и улицей Игарской.

Это связано с началом строительных работ на улице Аксакова. На время ограничений трамвай № 417 будет курсировать по укороченному маршруту — от 52-го квартала до улицы Игарской. Для удобства пассажиров организованы альтернативные маршруты. Жители микрорайона Дачный смогут воспользоваться автобусами № 88 и 19, а тем, кто проживает на улице Аксакова, подойдут автобусы № 38 и 7, проходящие по улице Чкалова.

Как сообщалось ранее, на Автозаводе проходит обкатка новых трамвайных путей. Движение нижегородских трамваев № 2 и № 27 планируют запустить к августу 2025 года.