Трамвай № 8 частично возобновит движение в Нижнем Новгороде с 5 июня

Как пояснили в региональном «Центре развития транспортных систем», частичное восстановление движения связано с проведением масштабной реконструкции трамвайных путей в нагорной части города. Полностью маршрут № 8, соединяющий улицу Игарскую и Гнилицы, планируется запустить только в октябре 2025 года.
В настоящее время на участке Малышево — Гнилицы подрядчик уже ведет ремонт. Параллельно с этим, с 31 мая временно приостанавливается движение трамваев № 417 на отрезке между Московским вокзалом и улицей Игарской.
Это связано с началом строительных работ на улице Аксакова. На время ограничений трамвай № 417 будет курсировать по укороченному маршруту — от 52-го квартала до улицы Игарской. Для удобства пассажиров организованы альтернативные маршруты. Жители микрорайона Дачный смогут воспользоваться автобусами № 88 и 19, а тем, кто проживает на улице Аксакова, подойдут автобусы № 38 и 7, проходящие по улице Чкалова.
Как сообщалось ранее, на Автозаводе проходит обкатка новых трамвайных путей. Движение нижегородских трамваев № 2 и № 27 планируют запустить к августу 2025 года.