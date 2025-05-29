Жителям Молдовы надо запастись терпением и лекарствами: Сильная магнитная буря накрыла Землю с самого утра

"На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве. Буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности, о начале которого ученые сообщали в связи с образованием в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.
Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца текущей недели. Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут повышены. В течение дня возможны повторные всплески".
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