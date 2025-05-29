Александр Беглов: «Стремимся, чтобы спорт и активный образ жизни были доступны каждому жителю Петербурга, с любыми возможностями здоровья»

«Сегодня это крупнейший специализированный спортивный комплекс в России. Здесь работают лучшие специалисты, можно проводить занятия по 20 дисциплинам адаптивного спорта, — отметил глава Петербурга. — Мы создали все возможности для того, чтобы плаванием могли заниматься люди даже с серьёзными ограничениями по здоровью. В Центре уже активно тренируются наши ветераны, участники специальной военной операции. Они могут заниматься, в том числе, и со своими семьями. В частности, тут проводит сборы наша команда по следж-хоккею, которая состоит из ветеранов СВО».