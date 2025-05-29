Александр Беглов: «Стремимся, чтобы спорт и активный образ жизни были доступны каждому жителю Петербурга, с любыми возможностями здоровья»

28 мая прошло заседание Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте России. На этот раз мероприятие было посвящено развитию спортивной инфраструктуры для людей с инвалидностью, созданию условий для реабилитации и абилитации, в том числе участников СВО.
«Развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей и задач, вносить вклад в улучшение жизни миллионов наших граждан, общества, государства, и работа в этой сфере должна быть системной и хорошо скоординированной», — отметил Владимир Путин.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил президенту о работе Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который был открыт по поручению главы государства в августе 2024 года на Яхтенной улице. Здесь созданы максимально возможные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья для занятий физкультурой и спортом.
«Сегодня это крупнейший специализированный спортивный комплекс в России. Здесь работают лучшие специалисты, можно проводить занятия по 20 дисциплинам адаптивного спорта, — отметил глава Петербурга. — Мы создали все возможности для того, чтобы плаванием могли заниматься люди даже с серьёзными ограничениями по здоровью. В Центре уже активно тренируются наши ветераны, участники специальной военной операции. Они могут заниматься, в том числе, и со своими семьями. В частности, тут проводит сборы наша команда по следж-хоккею, которая состоит из ветеранов СВО».
Александр Беглов подчеркнул, что благодаря поддержке президента России Петербург увеличивает помощь участникам СВО.
«Мы стремимся создать все условия для того, чтобы спорт и активный образ жизни были доступны каждому жителю Петербурга, с любыми возможностями здоровья. По вашему поручению в этом году заканчиваем проектирование спортивного центра для танцев на колясках», — уточнил губернатор.
Спортсмены и ветераны СВО сообщили президенту свои пожелания по совершенствованию мер поддержки людям с ограничениями по здоровью. Речь шла о созданию пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря для лиц с инвалидностью, организации перевозки маломобильных граждан на соревнования и занятия, организации трансляций соревнований по паралимпийским видам спорта на центральных телеканалах.
«Люди должны ощущать себя включенными в жизнь», — ответил Владимир Путин.