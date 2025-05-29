«Набухают и размножаются»: как избавиться от жировых клеток в организме навсегда

— Нужно посмотреть, все ли у человека хорошо в организме. Если есть дефициты витаминов и микро-макроэлементов, то в первую очередь необходимо их компенсировать. Также если есть заболевания, которые влияют на обмен веществ, в этом случае необходимо пройти лечение, нормализовать обменные функции организма, чтобы жир не накапливался. Правильная терапия поможет избавиться от лишнего веса и сделать это медленно и правильно, чтобы килограммы не вернулись обратно за короткий срок, потому что чем быстрее идет похудение, тем быстрее вес возвращается назад, — заключила она.