«Набухают и размножаются»: как избавиться от жировых клеток в организме навсегда

Существует мнение, что после того как человек набрал вес, избавиться от появившихся в организме жировых клеток уже невозможно. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога, генетика Кристины Кузнецовой, действительно ли при увеличении веса жировые клетки размножаются и как можно обратить этот процесс.
По ее словам, количество жировых клеток в организме обусловлено генетически, и они имеют свойство многократно увеличиваться в размерах и размножаться.
— Их размножение зависит не только от генетических факторов, но и от образа жизни, наличия заболеваний обменных процессов, например, сахарного диабета, аутоиммунных патологий либо психосоматических изменений в виде пищевого поведения, — говорит она.
Врач добавила, что диеты и тренировки действительно влияют на жировые клетки и уменьшают их в размере — они тают, потому что состоят из воды и жирового субстрата.
— Жировой субстрат — это тактиль для организма, который является сборищем того, что не интегрировалось в организме. Когда человек интенсивно тратит энергию, жировая клетка скручивается, но ее мембранная оболочка очень плотная, поэтому она никуда не исчезает, — сказала Кузнецова.
Специалист объяснила, что жировые клетки всегда имеют свойство набухать. Когда человек возвращается к привычному образу жизни, они не просто набухают, но могут размножиться, потому что организм будет делать запасы.
— Организм подумает, что раз его так терроризировали, он испытывал огромный выброс кортизола и мощно тратил энергию, соблюдая жесткую диету, то нужно сделать запас на будущее. И поэтому резко потерянные килограммы зачастую возвращаются. А всю жизнь сидеть на диетах и активно заниматься спортом могут далеко не все. Хотя, безусловно, есть исключения, для которых это становится образом жизни, — сообщила она.
Собеседница «ВМ» подчеркнула, что существуют аппаратные методики и липосакция, которые позволяют навсегда избавиться от жира локально.
— Современные аппараты разрушают жировую клетку, и она покидает организм с помощью обмена веществ и в этом месте больше не будет накапливаться жир. Также можно сделать липосакцию и хирургически высосать жировые клетки. Однако я не рекомендую этот экстремальный способ избавления от жира, потому что организм человека очень умный — он начнет делать запасы жировых клеток в других местах тела, — предупредила Кузнецова.
Поэтому если человек хочет снизить вес, чтобы вновь его не набрать и не допустить еще большего размножения жировых клеток в организме, стоит обратиться к врачу и сдать анализы. Важно выявить причины набора веса, которые могут быть связаны с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы, метаболическим синдромом, сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, добавила врач.
— Нужно посмотреть, все ли у человека хорошо в организме. Если есть дефициты витаминов и микро-макроэлементов, то в первую очередь необходимо их компенсировать. Также если есть заболевания, которые влияют на обмен веществ, в этом случае необходимо пройти лечение, нормализовать обменные функции организма, чтобы жир не накапливался. Правильная терапия поможет избавиться от лишнего веса и сделать это медленно и правильно, чтобы килограммы не вернулись обратно за короткий срок, потому что чем быстрее идет похудение, тем быстрее вес возвращается назад, — заключила она.
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