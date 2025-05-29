Новый военный комиссар Омской области официально вступил в должность

27 мая 2025 года глава Омской области Виталий Хоценко подписал документ, официально утвердивший Вячеслава Верхоланцева на посту военного комиссара региона. До этого он исполнял обязанности военкома с декабря 2024 года.
Документ под названием «О внесении изменений в отдельные указы губернатора Омской области» был опубликован накануне. Он вносит корректировки в состав оперативного штаба, который отвечает за реализацию мер, предусмотренных указом президента РФ от 19 октября 2022 года.
В обновленной версии указа должность Вячеслава Верхоланцева теперь значится как «военный комиссар Омской области», что означает окончательное утверждение его назначения и прекращение статуса временно исполняющего обязанности.
Напомним, что Верхоланцев сменил Юрия Мешавкина, занимавшего пост военного комиссара Омской области с осени 2020 года. До своего назначения в Омскую область Вячеслав Верхоланцев фигурировал в официальных публикациях Минобороны РФ как исполняющий обязанности военного комиссара Новосибирской области.
Ранее мы писали, что в омской области ушел с должности глава Нововаршавского района.