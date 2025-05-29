Центр Минска временно перекроют 1 июня

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Несколько участков дорог белорусской столицы будут временно перекрыты 1 июня, соответствующее решение Мингорисполкома официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
В документе говорится, что связано это перекрытие дорог с проведением в Минске массового мероприятия.
Ограничение будет введено 1 июня и коснется следующий участков дорог:
- с 7:50 до 12:10 — по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской;
- с 7:50 до 12:10 минут — по съезду с МКАД;
- с 7:50 до 13:10 минут — по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина;
- с 7:50 минут до 13:10 — по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости;
- с 7:50 до 13:10 — по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы;
- с 7:50 до 13:10 минут — по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.
В эти промежутки времени и на указанных участках дорог ездить будет запрещено всем транспортным средствам и самоходным машинам.
Международный фестиваль спорт.
Ранее сообщалось, что на 1 июня в Минске запланированы соревнования по триатлону.
В рамках первого международного фестиваля IRONSTAR пройдут соревнования по триатлону на дистанциях 113 и OLYMPIC, заплывы на открытой воде, а также женские, мужские и детские забеги.