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Центр Минска временно перекроют 1 июня

В первой половине дня на определенных участках движение будет запрещено всем транспортным средствам и самоходным машинам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Несколько участков дорог белорусской столицы будут временно перекрыты 1 июня, соответствующее решение Мингорисполкома официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что связано это перекрытие дорог с проведением в Минске массового мероприятия.

Ограничение будет введено 1 июня и коснется следующий участков дорог:

  • с 7:50 до 12:10 — по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской;
  • с 7:50 до 12:10 минут — по съезду с МКАД;
  • с 7:50 до 13:10 минут — по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина;
  • с 7:50 минут до 13:10 — по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости;
  • с 7:50 до 13:10 — по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы;
  • с 7:50 до 13:10 минут — по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.

В эти промежутки времени и на указанных участках дорог ездить будет запрещено всем транспортным средствам и самоходным машинам.

Международный фестиваль спорт.

Ранее сообщалось, что на 1 июня в Минске запланированы соревнования по триатлону.

В рамках первого международного фестиваля IRONSTAR пройдут соревнования по триатлону на дистанциях 113 и OLYMPIC, заплывы на открытой воде, а также женские, мужские и детские забеги.