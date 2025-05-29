В Красноярском крае стартует «Горячая линия» по вопросам алиментов

Сегодня, 29 мая, с 13:00 до 18:00 Служба судебных приставов Красноярского края организует тематическую «Горячую линию», посвященную вопросам взыскания алиментов.
Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.
На звонки будет отвечать старший инспектор отдела организации исполнительного производства. В УФССП России по краю отметили, что все поступившие вопросы будут решаться в адресном порядке.
Важно помнить, что при обращении на «Горячую линию» необходимо предоставить свои контактные данные и задавать вопросы, касающиеся исполнительного производства по алиментам.
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