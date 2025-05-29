В Сети появились кадры с места крушения военного самолета в Южной Корее. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале РБК.
По данным агентства Yonhap, речь идет о патрульном самолете P-3, на борту которого находились четыре человека.
О крушении стало известно утром 29 мая. По предварительной информации, воздушное судно могло врезаться в скалу.
Еще одна авиакатастрофа произошла в Южной Корее в конце декабря прошлого года. Самолет приземлился в аэропорту Муан в Южной Корее, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. По словам очевидцев, на месте происшествия был виден густой черный дым.
22 мая несколько человек погибли в результате крушения самолета Cessna в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Одного из тех, кто в момент случившегося был на земле, экстренно доставили в больницу, еще двум людям оказали медицинскую помощь на месте.
18 мая два вертолета столкнулись и разбились в Финляндии, в результате трагедии погибли пять человек. Авиакатастрофа произошла недалеко от аэродрома Эура. Оба вертолета вылетели из Таллина и следовали рядом до момента столкновения, которое произошло на высоте примерно 300 метров. В результате погибли пять человек.