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На Земле был зафиксирован пик магнитной бури

Утром по московскому времени была зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3.

Источник: freepik.com

Пик магнитной бури на Земле пришелся на утро 29 мая по московскому времени, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его данным, с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по московскому времени, передает РИА Новости.

Богачев отметил, что буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности.

Ученый добавил, что до конца текущей недели Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра. В связи с этим риски бурь и геомагнитных возмущений в этот период будут повышенными.

Накануне сообщалось о начале сильной магнитной бури. Ученые отмечали, что к бурям приведут вспышки на Солнце.

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова ранее дала рекомендации при вспышках на Солнце и магнитной буре.

Синоптики также сообщали, что 29 мая в Москве может стать самым теплым днем с начала 2025 года.

В Бурятии же накануне внезапно похолодало почти на 30 градусов и выпал снег.