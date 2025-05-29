На Земле был зафиксирован пик магнитной бури

Пик магнитной бури на Земле пришелся на утро 29 мая по московскому времени, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По его данным, с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по московскому времени, передает РИА Новости.
Богачев отметил, что буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности.
Ученый добавил, что до конца текущей недели Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра. В связи с этим риски бурь и геомагнитных возмущений в этот период будут повышенными.
Накануне сообщалось о начале сильной магнитной бури. Ученые отмечали, что к бурям приведут вспышки на Солнце.
Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова ранее дала рекомендации при вспышках на Солнце и магнитной буре.
Синоптики также сообщали, что 29 мая в Москве может стать самым теплым днем с начала 2025 года.
В Бурятии же накануне внезапно похолодало почти на 30 градусов и выпал снег.