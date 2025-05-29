Обвиняемый в мошенничестве школьник сдаст ЕГЭ под домашним арестом

На заседании суда мать подростка сообщила о датах, когда он будет занят на экзаменах и консультациях. Следующее заседание назначено на конец июня, после того как все экзамены будут сданы. Не уточняется, будет ли ученик сдавать экзамены в общем порядке или для него организуют проведение ЕГЭ на дому.