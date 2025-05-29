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Обвиняемый в мошенничестве школьник сдаст ЕГЭ под домашним арестом

Московский школьник, находящийся под домашним арестом, сдаст ЕГЭ в этом году.

Источник: Аргументы и факты

Ученик одной из школ Москвы, находящийся под домашним арестом по подозрению в мошенничестве, планирует сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом стало известно в ходе судебного заседания по его делу.

Согласно материалам дела, молодой человек в возрасте 18 лет был участником организованной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством. Он дважды получал и передавал деньги — 800 и 300 тысяч рублей.

На заседании суда мать подростка сообщила о датах, когда он будет занят на экзаменах и консультациях. Следующее заседание назначено на конец июня, после того как все экзамены будут сданы. Не уточняется, будет ли ученик сдавать экзамены в общем порядке или для него организуют проведение ЕГЭ на дому.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении подростка было возбуждено в январе этого года. Следствие просило отправить его в следственный изолятор, но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, учитывая, что обвиняемый является школьником.

Ранее эксперты предупредили о появлении у злоумышленников новых способов обмана абитуриентов через поддельные «сайты проверки результатов ЕГЭ».