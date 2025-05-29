Самарцы просят восстановить озеро Чайское на территории вуза

В Самаре местные жители попросили восстановить озеро Чайское, которое находится рядом с университетом. Об этом самарец написал под одним из постов губернатора Самарской области.
«Озеро стало ужасным, цветет, не очищается, глубина составляет не более полуметра, рыба вымерла, рядом расположена свалка, освещения нет. Его можно сделать похожим на водоем в парке Молодежный», — говорит мужчина.
На ситуацию отреагировали в Минобрнауки Самарской области. Там отметили, что администрация университета готова принять активное участие в решении проблем.
«Есть идеи провести консультацию с экологами для рассмотрения вариантов восстановления озера с минимальными затратами, обсудить с мэрией организацию очистки водоема с помощью волонтеров. Существует возможность установить дополнительный контейнер для сбора отходов», — рассказали в пресс-службе.