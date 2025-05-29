До декабря в Ростове ограничат движение по улице Тельмана

Информация об этом поступила из департамента, отвечающего за автомобильные дороги и организацию движения транспорта.
Причиной временных неудобств являются строительные работы, которые ведутся по адресу Тельмана, 41. В связи с этим будет частично перекрыто движение по улице. Передвижение пешеходов и транспортных средств будет невозможно по северной стороне улицы вдоль дома № 41. Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке южной стороны улицы, простирающемся от дома № 18 до дома № 34 по улице Тельмана.
Введенные ограничения вступят в силу 11 июня и будут действовать до 10 декабря. Администрация города обращается к жителям Ростова с просьбой учитывать данную информацию при планировании своих поездок и маршрутов.