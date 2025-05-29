До декабря в Ростове ограничат движение по улице Тельмана

Причиной временных неудобств являются строительные работы, которые ведутся по адресу Тельмана, 41. В связи с этим будет частично перекрыто движение по улице. Передвижение пешеходов и транспортных средств будет невозможно по северной стороне улицы вдоль дома № 41. Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке южной стороны улицы, простирающемся от дома № 18 до дома № 34 по улице Тельмана.