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До декабря в Ростове ограничат движение по улице Тельмана

В Ростове-на-Дону вводятся ограничения на движение по улице Тельмана, которые продлятся до начала зимы.

Информация об этом поступила из департамента, отвечающего за автомобильные дороги и организацию движения транспорта.

Причиной временных неудобств являются строительные работы, которые ведутся по адресу Тельмана, 41. В связи с этим будет частично перекрыто движение по улице. Передвижение пешеходов и транспортных средств будет невозможно по северной стороне улицы вдоль дома № 41. Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке южной стороны улицы, простирающемся от дома № 18 до дома № 34 по улице Тельмана.

Введенные ограничения вступят в силу 11 июня и будут действовать до 10 декабря. Администрация города обращается к жителям Ростова с просьбой учитывать данную информацию при планировании своих поездок и маршрутов.