Крупнейший бассейн в центре Екатеринбурга закроется на ремонт

В этом году 50-метровый бассейн полностью осушат, чтобы провести плановый ремонт швов чаши, заменить плитку, которая была повреждена в процессе эксплуатации, и обслужить систему водоподготовки. Технической службе предстоит слить 3000 куб. м воды и наполнить чашу заново. В администрации «Юности» отмечают, что это трудоемкий и дорогостоящий процесс, но необходимый.