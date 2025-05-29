Крупнейший бассейн в центре Екатеринбурга закроется на ремонт

В водоемах Екатеринбурга запрещено купаться этим летом, но можно плавать в бассейнах. Так, у горожан есть еще 31 день, чтобы посетить «Юность», который в конце июня закроется на ремонт.
В этом году 50-метровый бассейн полностью осушат, чтобы провести плановый ремонт швов чаши, заменить плитку, которая была повреждена в процессе эксплуатации, и обслужить систему водоподготовки. Технической службе предстоит слить 3000 куб. м воды и наполнить чашу заново. В администрации «Юности» отмечают, что это трудоемкий и дорогостоящий процесс, но необходимый.
В течение сезона вода в бассейне очищается с помощью кварцевых фильтров, ультрафиолетовых установок и систем дозирования химических реагентов. В ночное время в бассейн спускаются водолазы, чтобы очистить дно и своды чаши с помощью водных пылесосов.
Помимо текущего обслуживания, система водоподготовки требует ежегодной проверки, чтобы обеспечить должное качество воды. Объем работ огромный, но в «Юности» планируют завершить их до 31 июля. Уже 1 августа сюда снова вернутся пловцы.
До 29 июня бассейн «Юность» работает в обычном режиме: с 06:00 до 23:00 в будние дни (первый сеанс свободного плавания начинается в 06:40, последний — в 21:50) и с 08:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Адрес бассейна «Юность»: Екатеринбург, Куйбышева, 32а (вход со стороны Народной Воли).