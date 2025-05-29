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Самарец с долгами на 2 млн рублей прятал от судебных приставов грузовик Isuzu

Машину арестовали из-за крупной задолженности горожанина перед двумя своими детьми.

Машину арестовали из-за крупной задолженности горожанина перед двумя своими детьми. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.

Всего житель Кировского района города накопил долги по алиментам на 2 млн рублей. Переводить деньги не спешил. К решению проблемы подключили местных правоохранителей.

Позже у мужчины решили забрать грузовик Isuzu. Его попытался спрятать от приставов на даче. Не удалось. Сотрудники составили акт описи и ареста транспорта и отвезли на спецстоянку.

Если нарушитель не переведет средства, то авто продадут. Деньги со сделки направят в счет долга. Ранее другой алиментщик из Самары скрывал иномарку Great Wall от приставов за кладбищем.

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