Окрошка за год выросла в цене почти на 25%

Приготовление традиционной окрошки для семьи из четырех человек в 2025 году обходится в среднем в 537 рубля, что на 23,6% дороже, чем годом ранее. По данным «Руспродсоюза», в 2024 году стоимость аналогичного набора продуктов составляла 434 рубля.