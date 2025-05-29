Умер советский актер из «Полуночного блюза» Михаил Каминский

— Для нас он был не просто частью истории театра — он был живой его основой, человеком, на чьих плечах долгие годы держалась та особая атмосфера, в которой мог рождаться подлинный театр. Его имя останется в истории — как символ таланта, достоинства, интеллекта и настоящей преданности искусству, — говорится на сайте театра.