Умер советский актер из «Полуночного блюза» Михаил Каминский

Советский актер Михаил Каминский скончался в понедельник, 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба театра «Ильхом».
— Для нас он был не просто частью истории театра — он был живой его основой, человеком, на чьих плечах долгие годы держалась та особая атмосфера, в которой мог рождаться подлинный театр. Его имя останется в истории — как символ таланта, достоинства, интеллекта и настоящей преданности искусству, — говорится на сайте театра.
Причины смерти не раскрываются.
Михаил Каминский родился в 1953 году. В 1980 году окончил Театральный институт имени Островского. Был в составе труппы Русского ТЮЗа, Ташкентского русского театра имени Горького.
Каминский — один из создателей театра «Ильхом». Является заслуженным артистом Узбекистана.
Снимался в таких кинокартинах и сериалах, как «Прощай, зелень лета…», «Кто ты такой?», «Полуночный блюз», «Транзит для дьявола».