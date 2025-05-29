В Омской области 126 многоквартирных домов переведут на природный газ

«Я поставил задачу главам районов оказывать максимальное содействие газовикам в реализации этих планов. В текущем году планируется перевести на природный газ 126 многоквартирных домов в районах области. В этих домах проживает более 5 тысяч человек. Также важно проводить информационную работу с жителями многоквартирных домов, чтобы они понимали все преимущества и этапы перехода на природный газ», — ответил Виталий Хоценко.