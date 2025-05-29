В Омской области 126 многоквартирных домов переведут на природный газ

В Омской области продолжается активная работа по переводу многоквартирных домов с сжиженного газа на природный. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко на заседании штаба по газификации, где обсуждались итоги и актуальные вопросы в сфере газоснабжения.
«Я поставил задачу главам районов оказывать максимальное содействие газовикам в реализации этих планов. В текущем году планируется перевести на природный газ 126 многоквартирных домов в районах области. В этих домах проживает более 5 тысяч человек. Также важно проводить информационную работу с жителями многоквартирных домов, чтобы они понимали все преимущества и этапы перехода на природный газ», — ответил Виталий Хоценко.
Перевод на природный газ позволит жителям существенно снизить затраты на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта. В следующем году еще почти 200 многоквартирных домов будут переведены на более экологичный и экономичный источник энергии.
Ранее мы писали, что жителей 13 городов России призвали к переезду в Омск.