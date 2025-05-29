Парапланерист выжил в случайном полете на высоте 8000 метров над облаками

Власти похвалили Пенга за то, что он выжил, признав, что это был несчастный случай. «Нормальный человек не может находиться на высоте 8000 метров без кислорода, поэтому это не то, что можно сделать добровольно», — сказал представитель спортивного бюро, сообщает Sixth Tone.