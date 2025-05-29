Парапланерист выжил в случайном полете на высоте 8000 метров над облаками

Китайскому парапланеристу, которого восходящий поток воздуха случайно поднял на высоту более 8000 метров, запретили заниматься парапланеризмом на шесть месяцев после того, как видео с его испытаниями стало вирусным.
Согласно отчету о расследовании, проведенном Ассоциацией авиационного спорта китайской провинции Ганьсу, Пэн Юйцзян стартовал с высоты около 3000 м в горном массиве Цилянь на севере Китая, где он намеревался протестировать новое подержанное оборудование, приобретенное без надлежащего полета, пишет The Guardian.
Однако примерно через 20 минут после начала тренировки Пэн попал в сильный восходящий поток воздуха, который поднял его на высоту более 5000 метров, что соответствует траектории полета и почти соответствует высоте горы Эверест.
На видео с камеры, установленной на борту самолета, видно, как Пэн парит над облаками, покрытый сосульками, а температура упала до минус 35 градусов, когда он пытался управлять своим оборудованием.
В видеоролике, снятом вскоре после приземления, Пэн рассказал о своих ощущениях.
«Мои руки замерзли. Я продолжал пытаться связаться по радио», — сказал он.
Власти похвалили Пенга за то, что он выжил, признав, что это был несчастный случай. «Нормальный человек не может находиться на высоте 8000 метров без кислорода, поэтому это не то, что можно сделать добровольно», — сказал представитель спортивного бюро, сообщает Sixth Tone.
Но Пэн, у которого около пяти лет опыта полетов на параплане, никогда не собирался покидать уровень Земли и поэтому не регистрировал никаких планов полета, что означает, что его испытание «не подлежало соответствующему утверждению», говорится в отчете. В ответ ему запретили летать на шесть месяцев, отмечает The Guardian.
В отчете бюро, основанном на интервью с Пэном, говорится, что он находился в воздухе более часа и поддерживал радиосвязь со своим другом Гу Чжиминем, который все еще находился на земле.
В отчете говорилось, что он пытался спуститься, но его усилия были «неэффективными», и, когда он взлетел выше, он растерялся и ненадолго потерял сознание.
В конце концов Пэну удалось приземлиться примерно в 30 км от места запуска, где его встретили Гу и еще один друг.
Позже Гу опубликовал видеозапись полета Пенга и его комментарии на земле в Douyin, китайской версии TikTok, где она вскоре стала вирусной.
Видео вызвало шок и восхищение у зрителей, некоторые предположили, что он побил все рекорды, но также вызвало гнев властей, подчеркивает The Guardian.
«Гу Чжиминь опубликовал видеозапись полета без разрешения, что имело негативные последствия», — говорится в отчете. «Он был отстранен от полетов на шесть месяцев и попросил написать отчет, чтобы глубоко осмыслить негативные последствия своего поведения».
Бюро заявило, что любой рекорд, побитый полетом Пэна, не будет официально засчитан, поскольку его рейс не был зарегистрирован.
Его полет приближается к мировому рекорду в 9946 метров, установленному немецкой парапланеристкой Эвой Вишнерской в 2007 году, когда она попала в аналогичный восходящий поток воздуха во время полета на параплане в Австралии. Вишнерска была без сознания около 40 минут и узнала, как высоко она взлетела, только после благополучной посадки и проверки своих полетных данных.