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В Омской области зафиксировали рост цен

Медуслуги продолжают дорожать, а техника и машины дешевеют.

Минимальный месячный рост цен с начала 2025 года зафиксировали в Омской области. В апреле инфляция составила всего 0,15%, а в январе, для сравнения, 2,06%. Об этом 29 мая сообщили в отделении ЦБ РФ по региону.

Самое заметное увеличение стоимости отметили в сфере услуг, прежде всего — медицинских. Аналитики объясняют его необходимостью повышать заработные платы сотрудникам клиник, а также удорожанием аренды помещений и закупки расходников.

В это же время импортная электроника — смартфоны, телевизоры, ноутбуки — подешевела благодаря укреплению рубля. Доступнее стали и автомобили, это произошло из-за падения спроса при ужесточении кредитной политики.

Годовая инфляция в Омской области осталась на уровне 11,6%. Это выше общероссийского показателя, который составляет 10,2%.

Банк России собирается продолжить жесткую денежно-кредитную политику, сохраняя высокие ставки до достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.