В Каспийском море появился новый остров

Как указывают в Институте океанологии РАН, эта находка — очередное доказательство обмеления Каспийского моря.
«В ходе экспедиции Каспийского филиала Института океанологии и Астраханского заповедника ученые подтвердили существование нового острова в Северном Каспии — в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный», — сказано в сообщении.
Еще в ноябре 2024 года на спутниковых снимках было замечено осушение банки Средняя Жемчужная, но только сейчас удалось подтвердить, что это действительно новый участок суши, появившийся из-за снижения уровня Каспийского моря.
«Экспедиция подошла к острову, но высадка не состоялась из-за мелководья и сложных погодных условий. Однако снимки с квадрокоптера четко зафиксировали его очертания», — рассказали в Институте океанологии.
Сейчас остров лишь немного возвышается над водой, но в период минимального уровня моря (межени) станет заметнее. Его поверхность плоская — влажная равнина с песчаными грядами.
«Если уровень Каспия продолжит падать, остров может увеличиться и стать новым местом обитания для редких птиц и каспийского тюленя. В ближайшее время учеными будет выполнено первичное описание нового острова и выдвинуты предложения по его географическому названию», — резюмировали исследователи.
О снижении уровня воды в Каспие говорят давно. Это является одной из причин того, что в акватории порта Актау в Мангистауской области планируют углубить дно на полтора-два метра.