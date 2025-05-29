Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каспийском море появился новый остров

Новый остров появился в северной части Каспийского моря. Ему сейчас подбирают название, сообщает Zakon.kz.

Источник: Ю. Шульгин, видеостудия ИО РАН

Как указывают в Институте океанологии РАН, эта находка — очередное доказательство обмеления Каспийского моря.

«В ходе экспедиции Каспийского филиала Института океанологии и Астраханского заповедника ученые подтвердили существование нового острова в Северном Каспии — в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный», — сказано в сообщении.

Еще в ноябре 2024 года на спутниковых снимках было замечено осушение банки Средняя Жемчужная, но только сейчас удалось подтвердить, что это действительно новый участок суши, появившийся из-за снижения уровня Каспийского моря.

«Экспедиция подошла к острову, но высадка не состоялась из-за мелководья и сложных погодных условий. Однако снимки с квадрокоптера четко зафиксировали его очертания», — рассказали в Институте океанологии.

Сейчас остров лишь немного возвышается над водой, но в период минимального уровня моря (межени) станет заметнее. Его поверхность плоская — влажная равнина с песчаными грядами.

«Если уровень Каспия продолжит падать, остров может увеличиться и стать новым местом обитания для редких птиц и каспийского тюленя. В ближайшее время учеными будет выполнено первичное описание нового острова и выдвинуты предложения по его географическому названию», — резюмировали исследователи.

О снижении уровня воды в Каспие говорят давно. Это является одной из причин того, что в акватории порта Актау в Мангистауской области планируют углубить дно на полтора-два метра.