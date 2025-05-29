Певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Валерий Шарлот также добавил, что Эдуард сейчас пытается восстановить паспорт, который ранее сжег. У него также есть возможность общаться с родными с помощью телефона и свиданий. Мужчина сообщил о намерении подать кассационную жалобу, чтобы смягчить приговор сыну.