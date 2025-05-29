Певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и нарушение права на свободе вероисповеданий, помещен в колонию-поселение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его отца.
По его словам, Шарлота перевели в колонию-поселение № 1 в городе Тольятти Самарской области.
«Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении № 1. Его привезли туда после майских праздников, пока привыкает», — заявил Валерий Шарлот.
Валерий Шарлот также добавил, что Эдуард сейчас пытается восстановить паспорт, который ранее сжег. У него также есть возможность общаться с родными с помощью телефона и свиданий. Мужчина сообщил о намерении подать кассационную жалобу, чтобы смягчить приговор сыну.
Напомним, Самарский областной суд приговорил артиста к 5,5 годам колонии-поселения из-за реабилитации нацизма и оскорбления чувств верующих. Позднее Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исключила певца из списка террористов и экстремистов на территории РФ.