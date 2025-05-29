Ликсутов: Объявлены торги на создание промпредприятия во Внуково по программе МаИП

На аукцион выставлен участок 0,9 га во Внуково. Победитель сможет арендовать его за 1 рубль в год для инвестпроекта в легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.