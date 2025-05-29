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Ликсутов: Объявлены торги на создание промпредприятия во Внуково по программе МаИП

На аукцион выставлен участок 0,9 га во Внуково.

На аукцион выставлен участок 0,9 га во Внуково. Победитель сможет арендовать его за 1 рубль в год для инвестпроекта в легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На текущий момент на торги выставлен земельный участок площадью 0,9 гектара на Войсковой улице в районе Внуково Новомосковского административного округа. На нем можно будет построить предприятие легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности общей площадью около 7,2 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Ликсутов.

Ключевое преимущество аукциона — участок полностью подготовлен под застройку: определены допустимая площадь предприятия и разрешенные виды деятельности.

«С учетом растущей потребности в свободных площадях для развития высокотехнологичной промышленности город стремится ускорять процессы и минимизировать административные процедуры при реализации проектов создания промышленной инфраструктуры», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.

Напомним, что ранее в Москве уже проводились два аналогичных аукциона для промышленных инвестиционных проектов — в восточном и юго-восточном округах. А также реализуется около 100 МаИП, которые предусматривают создание промышленных предприятий и новых рабочих мест.