Ликсутов: Объявлены торги на создание промпредприятия во Внуково по программе МаИП

На аукцион выставлен участок 0,9 га во Внуково. Победитель сможет арендовать его за 1 рубль в год для инвестпроекта в легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«На текущий момент на торги выставлен земельный участок площадью 0,9 гектара на Войсковой улице в районе Внуково Новомосковского административного округа. На нем можно будет построить предприятие легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности общей площадью около 7,2 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Ликсутов.
Ключевое преимущество аукциона — участок полностью подготовлен под застройку: определены допустимая площадь предприятия и разрешенные виды деятельности.
«С учетом растущей потребности в свободных площадях для развития высокотехнологичной промышленности город стремится ускорять процессы и минимизировать административные процедуры при реализации проектов создания промышленной инфраструктуры», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.
Напомним, что ранее в Москве уже проводились два аналогичных аукциона для промышленных инвестиционных проектов — в восточном и юго-восточном округах. А также реализуется около 100 МаИП, которые предусматривают создание промышленных предприятий и новых рабочих мест.