У российских самолетов увеличили срок службы аварийной системы

«Максимум испускания наших электролюминофоров на основе сульфида цинка (ZnS) около 510 нм — на границе голубого и зеленого цветов с уклоном в зеленый. Они требуют напряжения 110 Вт и пригодны к использованию в современных самолетах», — рассказал Станислав Кичук.