В России предложили снизить налоги для супругов, состоящих в браке более 3 лет

В инициативе также предусмотрено начисление дополнительных налоговых вычетов в зависимости от продолжительности брака: за 5, 10, 15 и более лет совместной жизни. Кроме того, предлагается предоставить льготы по имущественным налогам, что может стать дополнительной поддержкой для семей, особенно при приобретении жилья или другого имущества. Отдельным пунктом в предложении значится введение «семейного капитала» — аналога материнского капитала, но для пар, проживших в браке 10 или 15 лет. Эти средства планируется направлять на обучение детей, улучшение жилищных условий или лечение.