Водителей обяжут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

Российских автомобилистов обяжут менять полосу движения при приближении специального транспорта. Об этом, ссылаясь на проект Минтрансаоб изменениях в Правилах дорожного движения, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
В публикации отмечается, что действующие правила требуют от водителей уступать дорогу транспортным средствам с включенными синими проблесковыми маячками и звуковым сигналом, однако не содержат конкретных указаний о необходимых действиях. Предлагаемые изменения обяжут водителей перестраиваться, когда приближается автомобиль с включенным проблесковым маячком.
В случае принятия новых норм, водители обязаны будут расступаться перед машинами экстренных служб, таких как скорая помощь, пожарная охрана, полиция, а также перед автомобилями, перевозящими высокопоставленных должностных лиц. Будет запрещено двигаться рядом с таким транспортом, обгонять его или препятствовать его движению.
Также, при движении по дороге колонны автомобилей, сопровождаемой машиной со спецсигналами, необходимо будет перестроиться в соседний ряд или съехать на обочину. В настоящее время водители обязаны пропускать колонну, возглавляемую автомобилем с цветографической схемой и включенными красным и синим маячками. Новые поправки отменяют обязательное наличие цветографической схемы.
В Минтрансе пояснили, что данные изменения вводятся с целью повышения безопасности объектов государственной охраны в связи с проведением СВО и усилением террористических угроз.