Водителей обяжут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

В случае принятия новых норм, водители обязаны будут расступаться перед машинами экстренных служб, таких как скорая помощь, пожарная охрана, полиция, а также перед автомобилями, перевозящими высокопоставленных должностных лиц. Будет запрещено двигаться рядом с таким транспортом, обгонять его или препятствовать его движению.