Врачи напуганы «разрушительными последствиями» для беременных после приказа о прививках от COVID-19

«Влияние COVID-19 на беременность является для меня глубоко личным, — заявила доктор Аманда Уильямс, временно исполняющая обязанности главного врача некоммерческой организации March of Dimes, занимающейся охраной здоровья матерей и младенцев. — В разгар пандемии я ухаживала за здоровой пациенткой, которая была на 32 неделе беременности и трагически скончалась от COVID-19, несмотря на самую современную медицинскую помощь. Одним из ее последних слов было то, что она пожалела, что не сделала прививку».