В Хабаровске отметят 167 лет живыми традициями и ярким арт-фестивалем

В Хабаровске пройдёт масштабное празднование 167-го Дня рождения города, сообщает пресс-служба мэрии города.
Основные события пройдут 30 и 31 мая на нескольких площадках, обещая стать настоящим подарком и для жителей, и для гостей города.
30 мая в 11:00 начнутся торжественные церемонии возложения цветов к памятникам великим покровителям края: Муравьеву-Амурскому, Якову Дьяченко и Ерофею Хабарову. Эта традиция — дань уважения историческим героям, благодаря которым Хабаровск вырос в современный крупный город.
В 15:00 в Городском дворце культуры пройдет торжественное собрание. Здесь вручат регалии Почетного гражданина города, премии имени Якова Дьяченко и почетные дипломы «За заслуги перед городом». Завершит собрание праздничный концерт, посвященный знаменательной дате.
31 мая с 15:00 на улице Муравьева-Амурского стартует арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На шести кварталах разместятся интерактивные зоны, мастер-классы, фотозоны и игровые программы. Особое внимание уделено семьям с детьми — мероприятия будут интересны и полезны для всех возрастов.
Отдельный квартал фестиваля посвящен патриотике. Здесь развернутся фотовыставки и площадки клубов исторической реконструкции, пройдут мастер-классы по изготовлению открыток для участников СВО и написанию писем солдатам. Все желающие смогут принести гуманитарную помощь бойцам.
Праздник откроют в 14:30 участники XIII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны».
Важно отметить, что в день фестиваля с 13:00 до 20:00 будет перекрыто движение по улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Шевченко.
Кульминацией вечера станет концерт на Комсомольской площади с 18:00 до 23:00. На сцену выйдут популярные хабаровские группы «Камни», «Battle Naggets», «Вишневый коктейль», «Клим Ворошилов», «Моё дело» и солист «Сателлит». А с 22:20 до 23:00 зрителей ждет выступление приглашенной звезды.
Праздник обещает быть насыщенным и запоминающимся.