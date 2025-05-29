В Хабаровске отметят 167 лет живыми традициями и ярким арт-фестивалем

31 мая с 15:00 на улице Муравьева-Амурского стартует арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На шести кварталах разместятся интерактивные зоны, мастер-классы, фотозоны и игровые программы. Особое внимание уделено семьям с детьми — мероприятия будут интересны и полезны для всех возрастов.