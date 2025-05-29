Омичей ожидают теплые, но дождливые выходные

Сегодня, 29 мая, в Омской области ожидается переменчивая погода с комфортными температурами для этого времени года. Днем воздух прогреется до +20 градусов, но настроение может испортить кратковременный дождь. По данным Обь-Иртышского УГМС, в последние дни весны погода приблизится до показателей лета.
Ночью синоптики осадков не обещают, а температура опустится до +10 градусов. Разница между дневными и ночными температурами может составить 10 — 11 градусов. В пятницу, 30 мая, дневная температура поднимется до +24 градусов, но вновь будет дождливо, что напомнит омичам о том, что лето еще только вступает в свои права.
Метеорологи отмечают, что дождливая, но солнечная погода сохранится в регионе и в выходные. Несмотря на осадки, температура воздуха останется выше средних многолетних значений, что характерно для конца мая.
Не забывайте брать с собой зонтик, также лучше выбрать многослойные комплекты, чтобы комфортно чувствовать себя как в теплую погоду, так и во время кратковременного дождя.