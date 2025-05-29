Омичей ожидают теплые, но дождливые выходные

Ночью синоптики осадков не обещают, а температура опустится до +10 градусов. Разница между дневными и ночными температурами может составить 10 — 11 градусов. В пятницу, 30 мая, дневная температура поднимется до +24 градусов, но вновь будет дождливо, что напомнит омичам о том, что лето еще только вступает в свои права.