С 1 июня в Ростовской области снимут ряд запретов в рыбной ловле

«С 1 июня на территории Ростовской области снимается ряд запретов и ограничений в рыбной ловле, действовавших в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб», — говорится в сообщении.
Ограничения на рыбную ловлю действовали в регионе с начала апреля. Теперь будет разрешена рыбалка в реке Мокрая Чумбурка, Таганрогском заливе, вблизи устья Миусского лимана и на части Веселовского водохранилища. Нерестовый запрет будет снят с реки Аксай и ее притоков, рек Тузлов, Грушевка и Черкасская с Махинским лиманом, а также с реки Койсуг. Снимут запрет и с рек Дон, Маныч, Мертвый Донец, с Соленого озера, Таяловского озера, Цимлянского водохранилища и Кулешовских прудов.
Некоторые ограничения на рыбалку в Ростовской области сохраняются. До 14 июня действует запрет на вылов пресноводных раков во всех водоемах области, а в Цимлянском водохранилище эти ограничения продлятся до 15 сентября.