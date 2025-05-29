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С 1 июня в Ростовской области снимут ряд запретов в рыбной ловле

Ростовская область, 29 мая 2025. DON24.RU. С 1 июня в Ростовской области снимут ряд запретов в рыбной ловле. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Источник: Freepik

«С 1 июня на территории Ростовской области снимается ряд запретов и ограничений в рыбной ловле, действовавших в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб», — говорится в сообщении.

Ограничения на рыбную ловлю действовали в регионе с начала апреля. Теперь будет разрешена рыбалка в реке Мокрая Чумбурка, Таганрогском заливе, вблизи устья Миусского лимана и на части Веселовского водохранилища. Нерестовый запрет будет снят с реки Аксай и ее притоков, рек Тузлов, Грушевка и Черкасская с Махинским лиманом, а также с реки Койсуг. Снимут запрет и с рек Дон, Маныч, Мертвый Донец, с Соленого озера, Таяловского озера, Цимлянского водохранилища и Кулешовских прудов.

Некоторые ограничения на рыбалку в Ростовской области сохраняются. До 14 июня действует запрет на вылов пресноводных раков во всех водоемах области, а в Цимлянском водохранилище эти ограничения продлятся до 15 сентября.