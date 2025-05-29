С 1 июня в Ростовской области снимут ряд запретов в рыбной ловле

Ограничения на рыбную ловлю действовали в регионе с начала апреля. Теперь будет разрешена рыбалка в реке Мокрая Чумбурка, Таганрогском заливе, вблизи устья Миусского лимана и на части Веселовского водохранилища. Нерестовый запрет будет снят с реки Аксай и ее притоков, рек Тузлов, Грушевка и Черкасская с Махинским лиманом, а также с реки Койсуг. Снимут запрет и с рек Дон, Маныч, Мертвый Донец, с Соленого озера, Таяловского озера, Цимлянского водохранилища и Кулешовских прудов.