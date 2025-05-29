Названо лучшее время для секса

Британский сексолог Эйприл Мария рассказала, что в зависимости от возраста человека время, оптимально подходящее ему для секса, может отличаться, сообщает metro.co.uk.
Между 20 и 30 годами подходящим для интимной близости может быть любое время, поскольку для данного возраста характерно высокое либидо и много энергии.
Между 30 и 40 главным фактором, определяющим подходящее для секса время, становится рабочий график. Одновременно, по мнению экспертов, интимная жизнь становится ярче, поскольку в основе близости оказываются эмоциональная связь и доверие.
В дальнейшем все актуальнее становится утренний секс, поскольку в немолодом возрасте близость может требовать предварительного отдыха.
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